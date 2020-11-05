İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada
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İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada

05.11.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:53

İzmir'in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün'ün deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün'ün soğukkanlığı dikkat çekti.

OLAN BİTENE ALDIRIŞ ETMEDİ

Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün'ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları (6)
AZRAİL: Azrail kapıya dayandı gördünüzmü
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AA: Bu ülkeye böyle korkusuz avukatlar gerek
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İSTANBUL: Adam deprem anında bile iş konuşuyor. para daha önemli. . . . .
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