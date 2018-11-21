Dha İstanbul -  İbb'nin Üsküdar'da Satışa Çıkardığı Arazinin Havadan Görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Bulgurlu mahallesinde, Ünalan metro ve Uzunçayır metrobüs istasyonlarının yakınındaki arazisini satışa çıkardı. 29 bin 664 metrekarelik arazinin muhammen bedeli 385.6 milyon lira, geçici teminatı ise 11.5 milyon lira olarak açıklandı. İhale 5 Aralık'ta, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Arazinin havadan görüntüleri