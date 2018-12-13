Dha Dış - 'Youtube Rewind', Bu Yılın En Beğenilmeyen Videosu Oldu
Youtube'nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı Rewind videosu, en beğenilmeyen videolar arasında, Justin Bieber'ı geçerek zirveye yerleşti.
Youtube'nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı Rewind videosu, en beğenilmeyen videolar arasında, Justin Bieber'ı geçerek zirveye yerleşti.
10 milyondan fazla "dislike" alan video, 2010'da Justin Bieber'in "Baby" şarkısıyla kırdığı en fazla beğenilmeyen içerik rekorunu da kırdı.
Youtube pazarlama ekibinin sessiz kaldığı, Youtube'un en beğenilmeyen videosunda aktör Will Smith rol alıyor.
Görüntü Dökümü:
Beğenilmeme rekoru kıran Youtube rewind videosu - N