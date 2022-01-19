TBMM Başkanı Şentop, Katar Emiri Al-Thani ile görüştü

Katar'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştü.

Katar'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştü.

Katar'da bulunan TBMM Başkanı Şentop, Doha'daki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştü. Ayrıca Şentop ve beraberindeki parlamenter heyeti, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim ile bir araya geldi.