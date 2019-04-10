Dha Dış – Süratli Kamyon, Çarptığı İtfaiye Aracını Devirdi

– Rusya'da bir yangına müdahale için sirenlerini açarak ilerleyen itfaiye aracına, süratle ilerleyen bir kamyon çarptı. Kamyonun çarptığı itfaiye aracı devrildi. Yaşanan kaza ise araçların yol kamerasınca kaydedildi.

Kaza Çelyabinsk Oblastı'nın yönetim merkezi olan Çelyabinsk şehrinde yerel saatle 17: 15 civarında meydana geldi.

Yanan bir binada mahsur kalan baba ve 2 oğlunu kurtarmak için olay yerine ilerleyen itfaiye ekibi, sirenlerini çalarak yoldaki araçlardan yol istedi. Bir kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların yol verdiği itfaiye aracı, yolun karşısına ilerlemek için hareket ettiği esnada, sağ taraftan gelen ve duramayan bir kamyonun çarpması sonucu devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, itfaiye aracındaki su yola döküldü.

Yerel medya yangına giden diğer itfaiye ekiplerin, baba ve çocuklarını kurtardığını ve yangını söndürdüğünü duyurdu.

Yaşanan kaza ise araçların yol kameralarınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın görüntüleri

Kaynak: DHA