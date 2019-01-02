Dha Dış - Rusya'daki Çöken Binada Ölü Sayısı 21'e Çıktı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde, 31 Aralık'ta yaşanan gaz patlaması sonucunda çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 21'e çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 21'e çıktığı; en son bir erkek cesedinin çıkarıldığı duyuruldu. Yetkililer 14 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını, diğerleri için ise çalışmanın sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA