DHA DIŞ ' Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı Su Takı' ile uğurlandı
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DHA DIŞ ' Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı Su Takı' ile uğurlandı

DHA DIŞ ' Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı "Su Takı' ile uğurlandıİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Almanya'nın Köln kentinden uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, Bonn Havalimanı yönetimi tarafından 'su takı' ile uğurlandı.

24.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:40

DHA DIŞ ' Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı "Su Takı' ile uğurlandı

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Almanya'nın Köln kentinden uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, Bonn Havalimanı yönetimi tarafından 'su takı' ile uğurlandı.

Almanya'nın Köln kentinden uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, Bonn Havalimanı yönetimi tarafından 'su takı' ile uğurlandı. Köln'den koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uçuş yasaklarından sonra ilk kez uçmaya başlayan Anadolu Jet'in, İstanbul uçuşunda yapılan bu jest Türkiye'ye izine gidecek gurbetçiler için sürpriz oldu. Su takı (Water Salute), yeni açılan hava yolunu onurlandırma, devlet büyüğü ve gazileri karşılama gibi durumlarda uygulanan bir gelenek olarak biliniyor.

THY TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Köln Müdürü Nurullah Doğan, su takı jestinden dolayı havalimanı yönetimine teşekkür etti. Doğan, Köln ? İstanbul seferinde görev alan kabin personelini çiçeklerle uğurladı.

DHA DIŞ ' Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı Su Takı' ile uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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