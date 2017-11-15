Dha Ankara- Prof. Dr. Gazi Çağlar'ın Savunması İçin Yurt Dışındaki Adresine Talimat Yazısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından "Hitler bozuntusu kes sesini" dediği gerekçesiyle, hakkında dava açılan akademisyen Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında mahkeme,sanığın savunmasının alınması için yurt dışındaki adresine talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanlara yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendilerine akademisyen diyen güruh, aydın müsveddeleri" sözlerine karşılık Prof. Dr. Gazi Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 'kendilerine akademisyen diyen güruh', 'aydın müsveddeleri' demiş. İmzalayan olarak cevap hakkı doğdu: Hitler bozuntusu, kes sesini" dediği için hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Ankara 12. Asliye Ceza mahkemesindeki duruşmaya, sanık Çağlar, Almanya'da yaşadığı ve sağlık sorunları bulunduğu gerekçesiyle katılmadı. Çağlar avukatları aracılığıyla mahkemeye yazılı savunmasını sundu.



SİYASİ PARTİ LİDERİNE SÖYLENMİŞ SÖZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ



Çağlar'ın avukatı Deniz Özbilgin, 6771 sayılı yasa ile Cumhurbaşkanlığı makamının lağvedildiğini, bu sözlerin Cumhurbaşkanına değil, bir siyasi parti liderine söylenmiş, ifade özgürlüğü kapsamındaki söz olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu durumda müvekkilimin ifadesinin alınmasına bile gerek yok. Derhal beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Aksi durumda kendisine söylenen 'müsvedde' kelimesinin de nazara alınarak tarafların beyanlarının hükme esas teşkil etmesini talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme, avukatın taleplerini reddederek, sağlık sorunları nedeniyle yolculuk yapamayacağı yönünde raporu bulunan sanığın savunmasının alınması için yurt dışındaki adresine talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Özkan ARSLAN/ANKARA,