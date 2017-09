Dha Ankara - Başbakan Yıldırım: Şerif Mardin'e Allah'tan Rahmet Bilim Dünyamıza Başsağlığı Diliyorum

Başbakan Binali Yıldırım Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatına ilişkin mesaj yayınladı.



Başbakan Yıldırım'ın Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatına yönelik yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:"Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan, ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum."



Haber: ANKARA,