DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ve taban puanları
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DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ve taban puanları

ÖSYM, 9 Ağustosta gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. Aynı zamanda cevap kağıtları ile aday cevaplarını da yayına aldı. DGS taban paanları da haberimizde.

DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ve taban puanları
07.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:32

İki yıllık eğitim alan adayların lisans düzeyinde mezun olmalarını sağlayan DGS sonuçları ardından DS tercihleri ne zaman başlayacak araştırılıyor. 2020 DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar böylece tercih etmek istediği programı verilen kılavuzdan seçebilecek. İşte, detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

DGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henzü bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı.

Adaylar, tercih işlemlerine dair ayrıntıları http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekir.

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DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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