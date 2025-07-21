DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları nereden öğrenilir?

Her yıl yüzbinlerce adayın başvurduğu DGS, üniversite eğitimine dikey geçiş yapma hakkı sunduğu için büyük önem taşıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından 2025 DGS sonuç tarihi sosyal medya ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklardan biri haline geldi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym'nin resmi sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. 20 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından, adaylar yaklaşık 3 haftalık bir bekleme sürecine girdi.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu süreç sonunda sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle DGS sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.