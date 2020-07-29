DGS sınav giriş belgesi yayımlandı! DGS sınav yeri sorgulama ekranı ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı için giriş yerleri belli oldu. 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. İşte, DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının lisans eğitimini tamamlamaları için girdikleri sınavdır. 2020 DGS sınavı ise 9 Ağustps 2020 tarihinde saat 10.00'da hayata geçirilecek. DGS sınavı gerekli belgeler neler?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'den yapılan açıklamayla sınav giriş belgeleri yayımlandı. 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

DGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

DGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava girişte adayların yanlarında T.C. kimlik numaraları yer alan Nüfus Cüzdanı ve sınav giriş belgesi bulunmalı. Diğer yandan sınava gelirken kalem, silgi, kalemtıraş, peçete gibi unsurların yer almaması gerekiyor. Söz konusu malzemeler ÖSYM tarafından temin edilecek.

TEMEL KURALLAR...