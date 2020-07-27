DGS ne zaman? 2020 DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM AİS
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DGS ne zaman? 2020 DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM AİS

DGS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM tarfından, açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokullarını bitirenlerin lisans programlarına geçiş yaparak 4 yıllık eğitimleirni tamamlamak adına düzenlenen DGS için geri sayım başladı. DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS ne zaman? 2020 DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM AİS
27.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:21

DGS başvuruları tamamlandı ve adaylar sınav giriş yerlerini sorguluyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavını (DGS) 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek. Sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak. İşte, 2020 DGS sınavı ayrıntıları...

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamaları adına açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokullarını bitirenlerin girebilemeleri için hazırladığı DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos'ta yapılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soru yer sorulacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav başvuru süresi tamamlanan Dikey Geçiş Sınavı için sınav yerlerinin belli olacağı tarih araştırılıyor. Sınav gününden 10 gün önce açıklanması beklenen sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden erişilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

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