DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerlerini nasıl öğrenebilirim?

Dikey Geçiş Sınavı'nın yaklaşmasıyla birlikte DGS giriş yerlerinin belli olup olmadığı araştırılıyor. Sınava günler kala DGS giriş yerleri açıklandı mı? en çok aratılan konular arasında. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerlerini nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos aylarında yapılan DGS sınavı yaklaştı. Sınava girecek adaylar, DGS giriş yerlerini merak ediyor. Sınava günler kala öğrenciler, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerlerini nasıl öğrenebilirim? Detaylar haberimizde…

DGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınav DGS sınavı bu yıl 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerine 1 Temmuz itibariyle ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

DGS SINAV YERLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan DGS sınavının giriş yerleri 1 Temmuz itibariyle erişime açıldı. Giriş belgelerine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresine girerek ulaşabilir. Aday İşlemleri Sisteminden T.C. ve aday şifresini girip sınav giriş belgesinin çıktısını alabilir.