DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen "DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?" soruları aratılmakta. Peki, DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ile ilgili birçok konu merak edilmekte. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından internette "DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?" soruları aratılmakta. İşte DGS ek tercihleriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLİR?



DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS EK TERCİH NE DEMEK?



Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.

DGS'DE EK TERCİH VAR MI?



DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS?ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercih için şuan için resmi bir tarih açıklanmadı. Açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak.