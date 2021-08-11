DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?
Haberler.com - Haberler | Gündem

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen "DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?" soruları aratılmakta. Peki, DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ile ilgili birçok konu merak edilmekte. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından internette "DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman?" soruları aratılmakta. İşte DGS ek tercihleriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLİR?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS EK TERCİH NE DEMEK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.

DGS'DE EK TERCİH VAR MI?

DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS?ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercih için şuan için resmi bir tarih açıklanmadı. Açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Tuğba Özay Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Merve Çoban Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:22:03. #1.16#

title