DGS: Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS başvurularında, YÖKSİS'ten eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında (02 Ağustos 2021 16. 00'a kadar) yükseköğretim kurumlarına açılacaktır.