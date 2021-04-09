DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Önlisans programından lisans programına geçmek isteyenlerin heyecanla beklediği sınav ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Önlisans programından lisans programına geçmek isteyenlerin heyecanla beklediği sınav ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!
2021 DGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.
DGS sınav başvuru tarihleri 21 Mayıs 2021 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 8 Haziran 2021 tarihidir.