DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi
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DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen DGS ücreti de 120 TL şeklindeydi. 2020 DGS sınav ücreti ne kadar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, DGS nedir?

DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi
08.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:08

Dikey Geçiş Sınavı 2020 yılında, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav başvuru tarihi de 9 Haziran'da başlıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle sınav takviminde değişikliğe giden ÖSYM'de sınavların başvuru tarihleri netleşiyor. İşte, ayrıntılar...

DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı, 2020 yılında 9 Ağustos gününde gerçekleşecek. Sınavın başvuru tarihleri de 9 Haziran - 17 Haziran tarihleri arasında olacak. Geç başvuru günü ise 3 Temmuz şeklinde belirlendi. DGS sınav sonuç tarihi 9 Eylül günü olarak açıklandı.

ÖSYM sınav takvimi için tıklayın...

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı'nın geçtiğimiz yıl belirlenen ücreti 120 TL idi. Ge başvuru ücreti ise 180 Tl şeklindeydi. 2020 yılı için henüz açıklanan yeni bir ücret tutarı bulunmuyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

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