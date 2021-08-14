DGS 2022 ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) her yıl yapılan sınavlardan birisidir. 2021 yılında DGS sınavına giren adaylar gelecek sene 2022 yılında DGS ne zaman yapılacak merak ediyor. DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuru ücreti açıklandı mı? DGS 2022 sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

2022 DGS ne zaman yapılacak merak edilen konuların başında geliyor. Peki, DGS 2022 ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS NEDİR, NE DEMEK? AÇILIMI NE?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

2021 DGS SINAVI YAPILDI MI?

Evet bu senenin DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

2022 DGS NE ZAMAN?

Resmi olarak 2022 DGS ne zaman yapılacak açıklanmadı. Fakat önceki senelerde yapılan DGS sınav tarihleri göz önüne alındığında 2022 DGS sınavı Temmuz ayında yapılacak. DGS 2022 sonuçları da tahminen Ağustos ayında açıklanacaktır. DGS 2022 başvuruları ise Mayıs 2022 ayında alınmaya başlaması muhtemel.

DGS GENEL BİLGİLER

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

DGS PUANLAMA VE BAŞVURU NASILDIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır.

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Sınava giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.