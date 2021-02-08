Deyip mi diyip mi nasıl yazılır? Deyip mi Diyip mi TDK?

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kelime ardır. Bu kelimeleri aynı zamanda chat anında ya da sanal ortamda da kullanıyoruz. Son zamanlarda en çok araştırılan kelimelerden birisi de "Deyip" kelimesidir. Peki, Deyip mi diyip mi nasıl yazılır? Deyip mi Diyip mi TDK?

Deyip kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer almaktadır. Son zamanlarda en fazla araştırılan kelimelerden biri olan herhangi kelimesinin yazımına dair tüm bilgileri derledik.

DEYİP Mİ, DİYİP Mİ?

Sizlere bu yazımızda –Deyip– kelimesinin nasıl yazıldığı ve örnek cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi vereceğiz.

"Deyip mi?" yoksa "Diyip mi?" Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır.

Bu kelime genellikle Diyip şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Deyip şeklinde olmalıdır.

Diyip (Yanlış kullanım)

Deyip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

Arkadaşım benimle oynar msın deyip gitti.