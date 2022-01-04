DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Haberler
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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Yaylabeli Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

Burdur Yaylabeli Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yaylabeli Köyü, Şamlı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şengül'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 15 DF 631 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Şengül olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan eşi Keziban Şengül olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Mustafa Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

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