Devrilen traktörün sürücüsü öldü - DÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altunçay köyü Oluk yokuşu mevkisinden bahçeden traktörüyle evine dönen Ali Yetkin (65), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak savrulan traktör devrildi. Sürücü Yetkin, traktördeki odunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yetkin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkin'in cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA