Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Gümüş (66) hayatını kaybetti.
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Gümüş (66) hayatını kaybetti.
Emet ilçesi Doğanlar köyünde oturan Mustafa Gümüş'ün evine kum taşıdığı 43 PC 936 plakalı traktörü dikkatsizlik sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Gümüş hayatını kaybetti. Bölgeye gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gümüş'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku