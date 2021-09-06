Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Gümüş (66) hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Gümüş (66) hayatını kaybetti.

Emet ilçesi Doğanlar köyünde oturan Mustafa Gümüş'ün evine kum taşıdığı 43 PC 936 plakalı traktörü dikkatsizlik sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Gümüş hayatını kaybetti. Bölgeye gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gümüş'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.


Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku

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