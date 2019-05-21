Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Bülbül'ün kullandığı 27 SE 921 plakalı traktör, Altınüzüm-Yukarıbilenler mahallelerini bağlayan yol üzerindeki üzüm bağında devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Bülbül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bülbül'ün cesedi, otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bu arada, Hüseyin Bülbül'ün, 31 Mart'taki seçimlerde CHP'den belediye meclis üyeliğine seçildiği öğrenildi.
Kaynak: AA