Devrilen traktörün altında kalan Afgan, öldü
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Devrilen traktörün altında kalan Afgan, öldü

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu İsmail Kavendar (22) yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan Afgan, öldü
08.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:37

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu İsmail Kavendar (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan İsmail Kavendar, kullandığı 21 AS 851 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavendar, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kavendar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavendar'ın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemlerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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