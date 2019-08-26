Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti

Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

26.08.2019 14:43
Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Asarcık ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşinin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yeter Sarı (23), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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