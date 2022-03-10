Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldı - Haberler

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Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldı

Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı Renault marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tırın dorsesinde bulunan torba halindeki tonlarca gübre yola saçıldı. Tır şoförünün yaralandığı kazada Yozgat- Kayseri karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Renault, Yozgat, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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