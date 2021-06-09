Devrilen otomobilde 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
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Devrilen otomobilde 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobilde 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kocakent Mahallesi yakınlarında mıcırlı yolda seyreden, İslam İnal yönetimindeki 47 PK 979 plakalı otomobil mısır tarlasına devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf, Ahmet ve Eylem İnal yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı Mazıdağ, sürücü ise Mardin Devlet Hastanesinde kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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