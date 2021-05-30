BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
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BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yusuf Balcı (19) ile arkasında oturan annesi Esengül Balcı (49) yaralandı.

Yusuf Balcı (19) ile arkasında oturan annesi Esengül Balcı (49) yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Balcı'nın kontrolünü kaybettiği 16 ANP 119 plaka motosiklet, devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek, durdu. Kazada sürücü Yusuf Balcı ile arkasında yolcu konumunda bulunan annesi Esengül Balcı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
BURSA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE OĞLU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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