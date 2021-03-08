Devrilen kamyonet metrelerce yan sürüklendi
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Devrilen kamyonet metrelerce yan sürüklendi

08.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:01
Devrilen kamyonet metrelerce yan sürüklendi

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı. Metrelerce sürüklenen araç içerisinden sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.D., idaresindeki 20 ABG 799 seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kamyonet içerisinde bulunan sürücü Ö.D., kendi imkanları ile araçtan çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri elinden yaralanan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Ö.D., ilk müdahalede bulundu. Kısa süreli trafiğin durduğu yolda, aracın çekilmesiyle tekrar normale döndürüldü. Sürücü .Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Devrilen kamyonet metrelerce yan sürüklendi
Devrilen kamyonet metrelerce yan sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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