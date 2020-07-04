Devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
04.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:28
Elazığ'ın Keban ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, Keban ilçesi D-260 kara yolu köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü Koç ile yanında bulunan İbrahim Madora (30) ve Murat Koç (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fırat Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Koç'un durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA