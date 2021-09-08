Son Dakika | Devrilen kamyona çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de aşırı yük nedeniyle devrilen kamyona yaşlı çiftin bulunduğu otomobil çarptı.

Denizli'de aşırı yük nedeniyle devrilen kamyona yaşlı çiftin bulunduğu otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü İsa Erikligil olay yerinde, eşi Meryem Erikligil, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Uşak- Karahallı kara yolu Karabedirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli merkezinden Çivril ilçesi yönüne giden Sadullah Banaz'ın (42) yönetimindeki 20 R 6487 plakalı kamyon, aşırı yük nedeniyle kara yolunun sol şeridinde devrildi. Kamyon sürücüsü Banaz, kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada İsa Erikligil (64) idaresindeki 20 L 1416 plakalı otomobili ile devrilen kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri İsa Erikligil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında yolcu konumunda bulunan eşi Meryem Erikligil (60), ağır yaralı olarak Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Erikligil, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Pişkin - Bülent Çakır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı