Devrilen hafif ticari aracın altında kalan kişi yaralandı AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, refüje çıkarak yan yattı.

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, refüje çıkarak yan yattı. Kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa G., yan yatan aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Denizli Karayolu, Polis Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan 10 AK 55 plakalı hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, iddiaya göre yola çıkan iki gence çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak savrulan araç refüje çıkıp, yan yattı. Kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa G. ise yan yatan aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı genci kurtarmak için seferber oldu. Toplanan kalabalık, hafif ticari aracı düz çevirerek talihsiz genci kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa G.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA