Devrilen Beton Mikseri Yolu Trafiğe Kapattı

SİVAS-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu karayolu yarım saat ulaşıma kapandı.



Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Sivas'a gelen 45 yaşındaki Cengiz Yıldırım, yönetimindeki 06 FP 6349 plakalı beton mikserinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklenen beton mikseri karşı şeride geçip devrildi. Ankara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, 500 metreye yakın araç kuyruğu oluştu. Sürücü Yıldırım ise kazayı yara almadan atlattı. .



Yolun tek şeridi trafiğe açıldıktan sonra da araç geçişleri polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Beton mikseri daha sonra çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. - Sivas