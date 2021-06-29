Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek?

Devri sabık kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı devri sabık kelimesi gündemde konu oldu. Anlamını bilmeyenler tarafından araştırılan devr-i sabık kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek?