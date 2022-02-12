Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
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Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Asayiş Büro Ekipleri il dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda Yeni Terminal içeresinde yakalanan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 220 gram bonzai,1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirilirken, Ü.P ve B.I adlı şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan mahkemeye çıkartılan şahıslardan B.I isimli şahıs ali kontrol ile serbest bırakılırken, Ü.P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Büro, Uyuşturucu, Zonguldak, Bonzai, 3. Sayfa, Haberler

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