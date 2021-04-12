Devrek'te şiir ve öykü yarışması düzenlenecek

Devrek Belediyesi, Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) ve Şehir Dergisi iş birliğiyle "Rüştü Onur Şiir Ödülü" ve "Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü" düzenlenecek.

Devrek Belediyesi, Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) ve Şehir Dergisi iş birliğiyle "Rüştü Onur Şiir Ödülü" ve "Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü" düzenlenecek.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, şair, yazar ve sanatçıların yaşadıkları şehrin kültür elçileri olduğunu ve şehirlerin şair ve yazarların dizelerinde anlam bulduğunu söyledi.

"Her yazarın bir şehri olduğu doğrudur ama o şehirleri kucaklayan yine yazarı, şairidir." diyen Bozkurt, "Bodrum nasıl Halikarnas Balıkçısı'yla özdeşleşirse, Rıfat Ilgaz Cide'yi Karadeniz'i söyler bize. Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Osman Şahin'in Adana'sı da bir başka güzeldir. Diyarbakır denince Cahit Sıtkı, Ahmed Arif akla geliyorsa, Devrek için de Rüştü Onur, Müfide Güzin Anadol ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Onur ve Anadol'un adını yaşatmayı, Türk edebiyatına katkı sağlamayı, yeni şiir, öykü ve isimler kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ödüle aday olan yapıtlarda çağdaş dünya görüşü, şiir ve öykünün gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır. Tüm sanatseverleri bu yarışmamıza katılmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Başvurulara ilişkin "www.devrek.bel.tr" adresinden bilgi alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz