Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
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Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Devrek'te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

ZONGULDAK - Devrek'te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya çıkardı.

Pazar yeri Gül Sokakta gece meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Karka isimli vatandaş evini benzin dökerek ateşe vermiş, çıkan yangında kendisi de hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya koyarken, benzinin şiddetinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama neticesinde pencerelerin ve çatının büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.

Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem

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Devrek'te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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