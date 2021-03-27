Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunduCumhuriyet Alanında kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen ve onlara kandil simidi ikram eden başkan Bozkurt," Malumunuz Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların içinde bulunuyoruz.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu

Cumhuriyet Alanında kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen ve onlara kandil simidi ikram eden başkan Bozkurt," Malumunuz Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların içinde bulunuyoruz. Bu mübarek aylar içerisinde yer alan Berat Kandilini inşallah bu akşam hep birlikte idrak edeceğiz. Kandil nedeniyle vatandaşlarımızla gündüzden bir araya gelerek belediyemizin ikramı olan kandil simitlerini hep birlikte paylaşalım istedik. Şimdiden Devrekli vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:02:38. #1.15#
title