Devletten balıkçılara deniz salyası desteği

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Marmara Denizinde deniz salyasıyla mücadele eden balıkçıların 2 kat destekleme alacağı haberi balıkçılara2 bayram ettirecek.

Marmara Denizinde deniz salyasıyla mücadele eden balıkçıların 2 kat destekleme alacağı haberi balıkçılara

2 bayram ettirecek. Hem destek alacaklar hem de sezon başlayacak..

Resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığından geleneksel

kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021'de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı.

Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara

yönelik açılan geçici madde ile deniz salyası ile mücadele eden illere

desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.

Balıkçılar, haberi duyunca çok sevindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı