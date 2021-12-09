Devlet Tiyatroları Tunus'ta "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyunu sahneledi
AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel
Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) oyuncularının sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu 22. Kartaca Tiyatro Festivali kapsamında Tunuslu sanatseverlerle buluştu.
Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) oyuncularının sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu 22. Kartaca Tiyatro Festivali kapsamında Tunuslu sanatseverlerle buluştu.
Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, İngilizce alt yazıyla Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.