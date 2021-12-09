Devlet Tiyatroları Tunus'ta "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyunu sahneledi - Haberler
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Devlet Tiyatroları Tunus'ta "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyunu sahneledi

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) oyuncularının sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu 22. Kartaca Tiyatro Festivali kapsamında Tunuslu sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) oyuncularının sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu 22. Kartaca Tiyatro Festivali kapsamında Tunuslu sanatseverlerle buluştu.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, İngilizce alt yazıyla Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatroları Tunus'ta Sonsuzluk Kitabevi adlı oyunu sahneledi

Devlet Tiyatroları Tunus'ta Sonsuzluk Kitabevi adlı oyunu sahneledi

Devlet Tiyatroları Tunus'ta Sonsuzluk Kitabevi adlı oyunu sahneledi

AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri

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