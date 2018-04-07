Devlet Resim Heykel Müzesi Restorasyona Alınıyor

Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, restorasyon ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Nisan itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'dan Cumhuriyete, Türkiye'nin sanat yaşamında derin izler bırakmış sanatçıların çalışmalarının sergilendiği Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi artık daha yüksek teknolojiyle korunacak.

Türkiye'nin önemli sanatsal mekanlarından ihtişamlı müzedeki çalışmalar için yüksek teknik donanıma sahip eser restorasyon laboratuvarları kurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzede başlatacağı restorasyon çalışmalarıyla, ısı ve nem miktarlarını sabitleyen, yangın sezim ve uyarılarına sahip, güvenlik kameraları ile donatılmış, günün müzecilik kriterlerine uygun modern bir eser deposu yapılacak. Müzenin konser salonundaki localar, aplikler ve koltuklar ise restore edilecek.

Sanatçılara ve sanatseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için başlatılacak iyileştirme, onarım ve restorasyon çalışmalarından teşhirdeki eserlerin olumsuz etkilenmemesi için Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi 16 Nisan itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılacak.

Bu süreçte, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.