Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı
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Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci YKS'den aldıkları sonuçlarla başarılı sonuçlar elde etti.

Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı
02.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:39

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci YKS'den aldıkları sonuçlarla başarılı sonuçlar elde etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek başarılı sonuçlar elde etti. 650 öğrenciden 3'ü aldıkları başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi. İlk 10 bine girenler 431 puanla 3 bin 376'ncı sıradan Karaman'dan Mustafa Kömür, 414 puanla 6 bin 702'nci sıradan Ordu'dan Ebru Topkara ve 413 puanla 7 bin 224'üncü sıradan Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir oldu. Sıralamada ilk 100 bine toplam 34 öğrenci girdi.

Devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar çocukların üniversite sınav sonuçlarına da olumlu yansıdığı gözlemlendi. Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile desteklenen öğrencilerin okul başarısını arttırmaya yönelik yürütülen sosyal hizmet modelleri sayesinde öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında da artış sağlandı. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki sıralamada 34 öğrenci ilk 100 bine girerken; 3 öğrenci de ilk 10 binde yer aldı.

Bakanlık öğrencileri yükseköğrenimde de yalnız bırakmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yaralanan öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatsal çalışmalara da önem veriliyor.

Gençlere aylık bin 168 TL harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor

Ayrıca bakanlık, üniversite kazanan öğrenciler için öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşların veya Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Gereksinimleri göz önünde tutularak gençlere yılda iki kez giyim desteği de veriliyor. Korunma ve bakım kararlı olup öğrenime devam eden gençlerin kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için gerekli olan her türlü araç gereç ve materyal gibi gereksinimlerini karşılayan bakanlık gençlere aylık bin 168 TL harçlık ve öğrenim bursu sağlıyor.

Psikososyal destek sağlanıyor

Gençlerin okullarına gidiş ve gelişlerindeki ulaşım giderleri karşılanırken, üç öğün ücretsiz yemek imkanı da sağlanıyor. Yükseköğretimini tamamlayan gençlere de öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor.

Bakanlık, yükseköğretime devam eden gençlere gereksinimleri doğrultusunda psikososyal destek sağlayarak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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