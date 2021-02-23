Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı
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Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı

23.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:47
Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Kayseri'de bir devlet hastanesinde iki çalışanın, yarı çıplak halde cinsel ilişkiye girerken yakalandığı iddia edildi. İki çalışanın hafta sonu nöbet esnasında kamera olmayan noktalarda cinsel ilişkiye girdikleri öne sürüldü. Ayrıca kadının başka bir çalışanla daha ilişkisi olduğu ortaya atılan iddialar arasında.

Kayseri'de bir devlet hastanesinde meydana geldiği iddia edilen olayda, H. isimli temizlik personeli, binanın 2. katındaki kliniklerin temizliği için odaya girince iki personelini yarı çıplak vaziyette cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Konuyu hastane yönetimine bildiren temizlik görevlisi de ölüm ve işten atılma ile tehdit edildiğini iddia etti.

Sağlıkpersonelihaber.net'in haberine göre; olay H. isimli temizlik görevlisinin verdiği şikâyet dilekçesi ile ortaya çıktı.

"KAMERA OLMAYAN YERDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORDUK"

Hastanede yaşanan cinsel ilişki skandalında olaya karışan A. isimli çalışan, ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"H. isimli kadın ile 1,5 yıldır, gönül ilişkim vardı. Hafta sonu nöbet esnasında kamera olmayan noktalarda cinsel ilişkide bulunuyorduk. Konu hastane içerisinde duyulunca ilişkiyi bitirmek istedim. H. isimli kadın, ayrılmak istemeyerek tehditlerde bulunuyordu. Birlikte olduğum H. isimli kadının yine hastanede çalışan M. isimli çalışanla da ilişkisi olduğunu öğrendim"

KADININ İMAM NİKAHLI EŞİNDEN TEHDİT ALMIŞ

Olayda adı geçen M. isimli şahıs ise verdiği ifadede, "H. isimli kadın ile ilişki yaşadık ve ayrıldık" dedi. M. isimli şahıs, H. isimli kadının imam nikâhlı eşi tarafından sürekli tehdit aldığını da iddia etti.

HASTANEDE OLAY ÇIKARMIŞ

Ayrıca skandalın içinde olduğu iddia edilen H. isimli kadının imam nikâhlı eşi de olayı öğrenince hastaneye gelerek kavga çıkarttığı iddia edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sağlık müdürlüğü olaya karışan personeli, diş hastanesinden alarak farklı hastanelere gönderdiği iddia edildi. İl sağlık müdürlüğü ve savcılığa yansıyan olayda,soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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