Devlet Hastanesi Başhekimi Duran Korona virüse yakalandı
Korona virüse (Covit-19) yakalanan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Başhekimi Dr. Mehmet Duran evinde karantinaya alındı.
17.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:16
Korona virüse (Covit-19) yakalanan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Başhekimi Dr. Mehmet Duran evinde karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uzun yıllardır başhekimlik yapan Dr. Duran'ın geçtiğimiz Cuma günü yapılan Korona virüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Dr. Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dr. Duran'ın 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA