Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
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Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısının video kasedi basına sızdı. Bolsonaro'nun görüntülerde 34 kez küfrettiği görüldü.

24.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:12

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Nisan ayında katıldığı bir kabine toplantısında yaptığı konuşmada 34 defa küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Bolsonaro, toplantıda azledilmesine yol açabilecek soruşturmada aile üyelerinin soruşturulmaması için federal polise müdahale ettiği iddialarını doğrulayan açıklamalar da yaptı.

"BU P*ÇLER ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN PEŞİNDE"

The Guardian'da yer alan habere göre, Bolsonaro'nun 22 Nisan'da katıldığı kabine toplantısında yaptığı küfürlü açıklamalara ait video cuma günü bir anayasa mahkemesi kararının ardından basına sızdı. Videoda Bolsonaro'nun "Bu p*çler bizim özgürlüğümüzün peşinde, bu nedenle insanların silahlanmasını istiyorum" dediği duyuluyor.

Bolsonaro videoda yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan sosyal mesafe önlemlerini uygulamamasını eleştirenlere "Kötü örnek, k*çım" diyor.

"FEDERAL POLİSE MÜDAHALE" SUÇLAMASI

Muhalefetin Bolsonaro'nun azledilmesi yolunu açabileceğini savunduğu açıklama ise Brezilya liderinin aile üyelerine soruşturma açılmasını önlemek için federal polise müdahale ettiğine dair iddiaları doğrulayan açıklamaları oldu. Bolsonaro'nun videoda, "Bütün ailemin ve arkadaşlarımın hayatını, sırf pisliğine mahvetmelerini beklemeyeceğim" dediği duyuldu.

Bolsonaro'nun yakınındaki 2 oğlu dahil, 19 kişi şu ana kadar polis soruşturması altında. Bolsonaro'nun katıldığı küfür dolu kabine toplantısı 22 Nisan'da Brezilya'da 3 binden fazla Kovid-19 ölümü meydana gelmişken salgına dikkati çeken açıklamalar olmadığı için tepki çekti.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı

Dünya Manşet

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