Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
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Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Osmaniye'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından yarın Osmaniye Asri Mezarlığında defnedilecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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