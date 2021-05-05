Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti
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Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti

Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti
Haberler.com / Sevgi Uçar - Haberler | Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında yaşanan tartışmada sular durulmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel sosyal medya hesabından ''Habertürk TV izlemiyorum'' paylaşımıyla Habertük TV'ye tepkisini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, program partneri Ebru Baki için "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e yanıt vermişti. Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri Ulvi Bey'e iade ediyorum" diyerek tartışmayı körükledi. Aydemir'in ifadelerine MHP cephesinden tepki gecikmedi.

''HABERTÜRK TV İZLEMİYORUM''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel sosyal medya hesabından ''Habertürk TV izlemiyorum'' paylaşımında bulundu.

Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti
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