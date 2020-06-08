Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
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Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde başlayan tartışmalarda gündeme gelen Ayasofya'nın cami olması çalışmalarına tam destek verdi. Bahçeli, "Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.

08.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:28

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Ayasofya'da Fetih Suresi okunması ve Yunanistan'daki politikacıların küstahça tepkiler göstermesinin akabinde gündeme gelen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi tartışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümete tam destek verdi.

MHP lideri Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen Bahçeli, "Ayasofya'dan Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır.

"SOKAĞA GÖZ KIRPAN, TÜRK DEVLETİNİN KUDRETİNİ BULACAKTIR"

Sokağa göz kırpan, sokakta gelecek arayan, yeni bir Gezi çıkmazına umut bağlayan kim olursa olsun karşılarında Türk devletinin kudretini bulacaklardır.

"ALLAH'IN İZNİ İLE EZAN SESİ YÜKSELECEKTİR"

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

Son günlerde Yunanistan'ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır.

Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir."

Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi

Politika Manşet

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