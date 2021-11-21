Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' 120 devenin katılımıyla başladı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' 120 devenin katılımıyla başladı. Deve sahiplerinden 3 kişi develerin altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali, kırsal Üçpınar Mahallesi'nde başladı. Hazırlanan arenadaki festivale Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve katıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı deve güreşlerini yaklaşık 2 bin kişi izledi. Güzel havayı fırsat bilen güreşseverler, bir yandan müsabakaları izlerken diğer yandan mangal yakarak piknik yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyu devam edecek olan güreşlerde bazı develer güreşmedi, bazılarını ayırmakta ise güçlük çekildi. Develerini ayırmaya çalışan 3 deve sahibi, ezilme tehlikesi yaşadı. Develerin altında kalan 3 kişi görevliler tarafından kurtarıldı. Bazı deve sahiplerinin ise güreşmeyen develerini güreşmeleri için zorladığı görüldü.


Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title